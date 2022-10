Mit Wolfgang Krebs vom Himmel direkt ins Hofbräuhaus

Bad Mergentheim. Wolfgang Krebs gastiert am Samstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im Kursaal. Es ist bereits der vierte Termin für den Auftritt des Kabarettisten – immer wieder machte Corona einen Strich durch die Rechnung – dieses Mal nicht.

Bayern agieren gegeneinander

Und so gibt es am 15. Oktober endlich das neue Programm „Vergelt´s Gott!“ zu sehen. Wolfgang Krebs kriecht förmlich in seine Rollen hinein. Mit der Schnelligkeit eines Maschinengewehrs lässt der Kabarettist den sich kunstvoll verhaspelnden Stoiber, den jovialen Seehofer, die „Kandesbrunzlerin“ oder den zynisch schwadronierenden Söder mit oder gegeneinander agieren.

Eine dramatische Lage: Die Hölle ist übervoll mit bayerischen Politikern – dafür kommt im Himmel schon seit vielen Jahren keiner mehr an. Es herrscht also Notstand im Paradies. Nach Jahrzehnten der Stille wird der direkte Draht der bayerischen Staatsregierung vom Himmel ins Hofbräuhaus reaktiviert.

Alois Hingerl wurde allerdings längst ersetzt: König Ludwig ist seit 2007 geheimer Rat von Petrus persönlich. Sein direkter Ansprechpartner auf Erden heißt ausgerechnet Edmund Stoiber.

Dritter Anlauf

Kartenvorverkauf beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark, Telefon 07931/965-225, Gläserausgabe bei der Wandelhalle, Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 07931/57-4820, www.eventim.de oder www.reservix.de.