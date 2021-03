Bad Mergentheim. Eine Gruppe für Mädchen von zehn bis zwölf Jahren richtet die Psychologische Beratungsstelle Bad Mergentheim ein. Möglich macht das eine neue Mitarbeiterin, die Psychologin M.Sc Freya Mültner.

Nicht warten, bis Probleme kaum mehr zu bewältigen sind, sondern präventiv arbeiten – dieses Konzept verwirklicht die junge Fachkraft. Sie verstärkt seit Januar das Team der Beratungsstelle, einer Einrichtung des Evangelischen Kirchenbezirks Weikersheim. Studiert hat sie in Eichstätt und ist jetzt berufsbegleitend am Würzburger Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie in der Ausbildung zur tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapeutin.

Freya Mültner leitet die präventive Gruppe für Mädchen von zehn bis zwölf Jahren. © Keßler

Mit tiefgreifenden Veränderungen konfrontiert, so stelle Freya Mültner fest, würden die zehn- bis zwölfjährigen Mädchen auf vielfache Weise: Zu den körperlichen Veränderungen, die „verunsichernd wirken können“, komme der Übertritt in eine weiterführende Schule „mit neuen Menschen, neuen Strukturen und einem steigenden Leistungsdruck“. Manche Mädchen reagierten darauf mit dem Rückzug von Familie oder Freunden, andere trauten sich nicht mehr zu, sich am Unterricht zu beteiligen, oder sie würden „aus dem Nichts“ wütend. All das führe nicht selten zu sozialen oder schulischen Problemen – und es sei für die Betroffenen auch sehr belastend. Man wolle, so die Psychologin M.Sc., „in der neuen Mädchengruppe das Selbstvertrauen stärken, Sicherheit in sozialen Interaktionen vermitteln und schließlich einüben, adäquat auf die eigenen Gefühle und die gegenüber anderen Menschen reagieren zu können“.

Vorgesehen sind zehn Gruppentermine, jeweils donnerstags von 15 bis 16 Uhr – entsprechend den staatlichen Vorschriften mit coronagerechtem Schutzkonzept in den Räumen der Beratungsstelle in der Härterichstraße 18 (am Bad Mergentheimer Bahnübergang).

Es entstehen keine Kosten für die Teilnahme. Beginn ist am 15. April, Ende rechtzeitig vor den Sommerferien. Zwei Gespräche gemeinsam mit den Eltern und den Jugendlichen gehören zum Programm, eines zu Beginn und eines zum Ende der Gruppe.

Anmeldung und weitere Informationen: Psychologische Beratungsstelle, Telefon 07931 / 8069 oder E-Mail sekretariat@beratungsstelle-mergentheim.de. peka