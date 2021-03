Bad Mergentheim. Händedesinfektion und Abstandhalten, FFP2-Maske, Besuchsverbot und Kontaktbeschränkungen – die Corona-Pandemie hat den Alltag der Menschen fest im Griff.

AdUnit urban-intext1

Gerade die Patienten im Krankenhaus, die länger als zwei, drei Tage stationär bleiben müssen, leiden unter dem fehlenden persönlichen Austausch mit ihren Familien, Angehörigen und Freunden. „Doch gerade in Ausnahmesituationen wie einem längeren Krankenhausaufenthalt ist der Kontakt zu geliebten Menschen besonders wichtig“, sagt Sr. Maria Regina-Zohner. „Daher hat sich unser Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim entschlossen, dem Krankenhaus acht Tablets zur Verfügung zu stellen, damit die Patientinnen und Patienten zumindest virtuell mit ihren Lieben in Verbindung bleiben können“, so die Vorsitzende des Vereins weiter. Zwei weitere Tablets, die in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin dauerhaft verbleiben, wurden über eine Spende der Firma Railbau aus Assamstadt finanziert.

Genau abwägen

Diesen Einsatz des Caritas-Fördervereins unter dem Motto „Mit Tablets gegen die Einsamkeit“ begrüßt ganz besonders das Direktorium des Caritas-Krankenhauses, zu dem auch Pflegedirektor Frank Feinauer gehört: „Für uns gilt es immer ganz genau abzuwägen zwischen dem persönlichen Wunsch nach zwischenmenschlichen Kontakten und dem Schutzauftrag, den wir als Krankenhaus unseren Patienten und Mitarbeitenden gegenüber haben. Momentan steht bei uns an erster Stelle, dass wir Corona-Viren möglichst wenig Angriffsfläche für eine Übertragung bieten. Daher halten wir vorerst an unseren strengen Besuchsbeschränkungen fest und freuen uns umso mehr über die Tablets.“

Diese können die Stationen für ihre Patienten flexibel in der Pflegedirektion bestellen. Über Skype könne dann Kontakt zu Familie, Freunden und Angehörigen aufgenommen werden, um so zumindest virtuelle Patientenbesuche möglich zu machen. „Bei älteren und unerfahrenen Patienten gibt das Pflegepersonal nicht nur die nötigen technischen Hilfestellungen und Hinweise zur Hygiene. Da die Tablets in speziellen Schutzhüllen sind, können sie zum Beispiel nach jeder Nutzung desinfiziert und an den nächsten Patienten weitergegeben werden“, erklärt Frank Feinauer.

AdUnit urban-intext2

So sorge man Dank der Leihgabe des Fördervereins für Kontakt trotz Verbot, für zwischenmenschliche Nähe trotz Abstand, für Zusammenhalt trotz Getrenntsein beim Krankenhausaufenthalt. fv-ckbm