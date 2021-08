Mit einer runderneuerten Satzung geht der FC-Bayern-Fanclub Hohenlohe in die kommenden Jahre. Die Hauptversammlung in der Weinstube Lochner in Markelsheim verabschiedete die neue Fassung einstimmig. Dazu wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet, darüber hinaus bestätigte die Versammlung die Vorstandsmannschaft im Amt.

Nahezu kein Vereinsleben

Corona-bedingt hatte das

...