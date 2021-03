Mit Porsche mehrfach überschlagen

Dainbach/Unterschüpf. Eine verletzte Person und rund 90 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am Montagmittag auf der Landstraße 579 zwischen Dainbach und Unterschüpf. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem weißen Porsche 911 Turbo die Landstraße in Richtung der Bundesstraße 292. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Sportwagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Abseits der Straße kollidierte das Auto mit einem Baum. Dieser wurde entwurzelt und das Fahrzeug überschlug sich anschließend mehrfach auf der Grünfläche. Der Porsche kam schlussendlich auf einem Acker zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der 23-Jährige verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. An dem Pkw entstand Totalschaden.

