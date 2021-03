  Mit Pkw überschlagen

Dainbach. Ein Pkw ist am Samstag von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 15.15 Uhr befuhr der 34-jähriger Lenker eines VW-Passat mit seiner dreiköpfigen Familie die L 2248 von Schweigern in Richtung Bad Mergentheim. Kurz vor dem Abzweig Dainbach kam der VW-Passat auf gerader Strecke aufgrund unklarer Ursache nach rechts in den schneebedeckten Grünstreifen. Beim Gegenlenken schleuderte der Pkw über beide Fahrbahnen nach links, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der VW-Passat kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden das Ehepaar und das fünfjährige Kind nur leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

