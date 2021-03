Auch die Stadt Bad Mergentheim hat dem Lärm den Kampf angesagt. Erste dauerhafte Entlastungen der Anwohner sind in Edelfingen und an der Westumgehung geplant.

Bad Mergentheim. Die Umsetzung zweier Maßnahmen im Rahmen des Lärmaktionsplanes beschloss der Gemeinderat mit großer Mehrheit, bei nur zwei Gegenstimmen: Die B 290-Westumgehung wird dauerhaft auf eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgelegt und die Ortsdurchfahrt Edelfingen soll auf 40 km/h beziehungsweise in einem Teilbereich auf nur 30 km/h heruntergeregelt werden. Das Regierungspräsidium Stuttgart muss beidem aber noch zustimmen.

Keine große Diskussion

Eine größere Debatte im Gremium ergab sich nicht. Die Verwaltung wurde beauftragt, die nötigen Anträge beim Regierungspräsidium (zuständig für Bundesstraßen) zu stellen. Mit beschlossen wurde auch ein Ergänzungsantrag der Grünen, der zum einen die Installation von Dialog-Displays an der Westumgehung vorsieht, um die Verkehrsteilnehmer an die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit zu erinnern, und zum anderen „geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen“ in der Theobaldstraße und Wilhelm-Frank-Straße verlangt. Um letztgenannte Straßen für den Ausweichverkehr unattraktiver zu machen, soll die Stadt dort vorsorglich tätig werden, so die Grünen.

In der Ratsvorlage heißt es zum Thema: „Aufgrund der im Jahr 2002 in Kraft getretenen EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm sollen auf Basis eines gemeinsamen Konzepts schädliche Auswirkungen und Belästigung durch Umgebungslärm verhindert, vorgebeugt oder verringert werden.

Hierzu werden, aufbauend auf den Ergebnissen der Lärmkartierung, Lärmaktionspläne erstellt, mit denen Lärmprobleme und -auswirkungen, unter anderem an Hauptverkehrsstraßen geregelt werden. Ziel dieser Pläne ist auch, ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des Lärms zu schützen.“

Die Stadtverwaltung habe zum Ziel, eine möglichst kurzfristige Abhilfe von besonders durch den Lärm Betroffene zu schaffen. „Kurzfristig umsetzbar scheinen diesbezüglich die Geschwindigkeitsreduzierungen im Bereich der Westumgehung und der Ortsdurchfahrt Edelfingen.“

Geplant ist nun auf der B 290 (Westumgehung) zwischen dem südlichen Ende der Sackgasse Uhlandstraße und Rigaer Straße den Verkehr dauerhaft von 70 auf 50 km/h zu beschränken. Auf der Ortsdurchfahrt Edelfingen sollen statt 50 künftig nur 40 km/h erlaubt sein, im Bereich zwischen der nördlichen Ortseinfahrt (von Unterbalbach kommend) und dem Haus „Landstraße Nummer 3“ (gegenüber der Kapelle). Von der Kapelle bis zum Ortsausgang Richtung Bad Mergentheim sind bis zum Einbau einer lärmmindernden Asphaltdeckschicht sogar nur 30 km/h vorgesehen.