Mit neuem Vorstand in neue Saison

Bad Mergentheim. Mit neuem Vorstandsteam starten die Gleitschirmfreunde Taubertal in die Flugsaison 2023. Erstmals nach der Coronazeit fand die Jahreshauptversammlung der wieder in Präsenz statt.

Nach dem Jahresrückblick durch den Vorsitzenden Ingo Hübner und dem Bericht des Kassiers Jonas Terrahe, wurde der Vorstand entlastet.

Nach zwei Jahren standen die Neuwahlen des Vorstands an. Ingo Hübner wurde einstimmig im Amt bestätigt. Er ist ein erfahrener Pilot und hat in den vergangenen Jahren vor allem durch sein Engagement bei der Zulassung von neuen Fluggeländen, aber auch bei der Ausbildung von Windenführern überzeugt. Zweiter Vorsitzender wurde André Weller, der in den letzten Jahren ebenfalls viel Engagement gezeigt hat. Das langjährige Vereins- und Vorstandsmitglied Dr. Jens Jurgan hatte sich seit einiger Zeit schon aus zeitlichen Gründen etwas zurückgezogen und freute sich, seinen Posten an Weller abzugeben. Jurgan hatte mit seinem jahrelangen Engagement den Aufbau des Vereins mitgetragen und an den Hangstartgeländen sowie vielen Schleppgeländen entscheidend dazu beigetragen, dass der Verein ein attraktives Angebot für Flieger im Taubertal aufweisen kann. Jurgan wird dennoch weiterhin dem Verein aktiv treu bleiben und auf Grund seiner großen Flugerfahrung mit Rat und Tat zur Seite stehen. Neu gewählt wurde auch der Kassier. Diesen Posten übernahm Jonathan Amend einstimmig gewählt. Sein Vorgänger Jonas Terrahe stand aus persönlichen Gründen nicht zur Wiederwahl.

Alle Taubertäler Gleitschirmflieger konnten auf eine unfallfreie Saison mit vielen schönen Flugtagen zurückblicken. Hansi Fürst hat auch im letzten Jahr wieder den längsten Flug am Stück absolviert: 175 Kilometer Luftlinie in 5:53 Stundenk, eine so genannte XC-Strecke. Er flog vom Hangstartplatz in Urphar bis nach Offenburg. Am Ende der Saison konnten die Vereinspiloten mit dem GPS eine aufgezeichnete Gesamtstrecke von 1900 Kilometer Luftlinie nur mit dem lautlosen Gleitschirm ohne Motor nachweisen. Ab diesem Jahr, genauer gesagt vom 2. April bis 29. Oktober findet immer sonntags sowie samstags und an Feiertagen nach Abstimmung ein Regelschleppbetrieb statt, sofern das Wetter es zulässt. So müssen die Gleitschirmflieger nicht lange mit dem Auto in die Berge fahren, sondern können hier im Flachland umweltfreundlich fliegen gehen und sich mit der Thermik und mit dem Wind auf lange Flugstrecken begeben.