Bad Mergentheim. Dass die Mehrheit der Freien Wähler dem Haushalt 2022 zustimmen werde, kündigte Jochen Flasbeck an. In seiner Rede wies er kritisch daraufhin, dass die Stadt Bad Mergentheim „ihren Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet“ und sich dieser Trend wohl leider auch in den Folgejahren fortsetze.

Im Ergebnishaushalt werde kein Überschuss erzielt und die Investitionen der kommenden Jahre müssten vollständig mit Krediten finanziert werden, monierte Flasbeck.

© Sascha Bickel

Ab 2024 drohe der Fall, dass die Tilgung für bestehende Verbindlichkeiten zu einem großen Teil über Kassenkredite finanziert werden müsste. Dazu sagte Flasbeck: „Der Bund hat eine Schuldenbremse, die kommunalen Haushalte nicht!“

Weiter warnte er: „Geld pumpen kostet nur momentan nichts.“ Er verlangte ein Gegensteuern. „Zukünftige Investitionen sollten einer stringenten Bedarfsprüfung unterzogen werden.“ Flasbeck sieht in diesem Zusammenhang den Kauf des Burger-Hauses am Marktplatz und des Bali-Kinos sehr kritisch, zumal hier Folgekosten zu erwarten oder bereits geplant seien.

Zur neuen Bundesregierung, gestellt von einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, meinte Flasbeck, dass jüngere Wähler dafür gesorgt hätten, dass dem Klimaschutz mehr Bedeutung zukommt. Genau dieser Klimaschutz beginne schon vor der Haustüre und auch Bad Mergentheim sei hier gefordert. Flasbeck sprach sich für ein Baugebot (auf erschlossenen Grundstücken im Stadtgebiet) und die Vermeidung von zu vielen versiegelten Flächen aus.

Den Freien Wählern fehle auch die Berücksichtigung des Berliner Koalititonsvertrages hinsichtlich finanzieller Auswirkungen und Belastungen im Bereich Klimaschutzmaßnahmen beim erstellten Mergentheimer Haushaltsplan.

Kritik übte Flasbeck zudem „am Hinterherhinken der Stadtverwaltung“ in Sachen Corona. Der Weihnachtsmarkt, der Weihnachtszirkus und auch die Eislaufbahn seien alle erst spät abgesagt oder geschlossen worden, lange nachdem andere Kommunen bereits gehandelt hatten.

Lob kam aber auch noch – kurz und knapp – in Richtung Rathaus durch: Die Verwaltung habe sich bei der Planung von neuen Kindergärten und Schulen „besondere Mühe gegeben“, erklärte Flasbeck namens seiner Fraktion. sabix

