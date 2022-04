Mit knapp 1,3 Promille am Steuer

Bad Mergentheim. Unter Alkoholeinfluss war eine 46-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Opel bei Bad Mergentheim unterwegs. Zeugen meldeten die Frau wegen ihrer auffälligen Fahrweise. So soll die Opel-Lenkerin auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und andere Autofahrer gefährdet haben Sie war gegen 21 Uhr von Edelfingen nach Bad Mergentheim gefahren und wurde in der Kaiserstraße durch eine Streife kontrolliert. Hierbei ergaben sich Anzeichen für Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,3 Promille. Die 46-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei sucht Personen, Beobachtungen gemachte haben oder selbst gefährdet wurden. Diese sollten sich unter Telefon 07931/54990, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1