Mit Hochkarätern den Sternen nah

Bad Mergentheim. Derzeit bundesweit auf Tournee, präsentierte Oswald Sattler – wer kennt ihn nicht, den sympathischen Südtiroler Sängerbarden – am Samstagabend im Kursaal zu Bad Mergentheim seine Musikshow „Südtiroler Heimatsterne“. Wahrlich eine große Ankündigung, aber das Sattler-Repertoire umfasst zahlreiche Titel, die unweigerlich das Gefühl vermitteln, den Sternen bisweilen etwas näher zu sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Frei nach dem Motto „Klasse schlägt Masse“ brachte der singende Alpenbauer in seinem musikalischen Gepäck nicht unzählige Stars und Sternchen mit in die Kur- und Badestadt, sondern mit den „Geschwistern Niederbacher“ und dem Duo „Vincent & Fernando“ hochkarätige und hoch dekorierte Künstlerinnen und Künstler aus seiner Südtiroler Heimat mit. Aufgrund der geltenden Corona-Verordnung (3-G-Regelung) konnte das Platzangebot nicht voll ausgeschöpft werden, doch die zur Verfügung stehenden Plätze waren im Nu vergriffen.

Moderatorin Nadin Meypo outete sich als Quereinsteigering in dieser Funktion, doch schon nach den ersten Worten zeigte sich das Moderatoren-Potential der wortgewandten Frau. Und im Nu hatte sie eine Brücke der Sympathie und Begeisterung von der Bühne zum Publikum aufgebaut. Dass sie außerdem eine hervorragende Sängerin ist, bewies sie mit dem legendären Siegertitel „Ein bisschen Frieden“ von Nicole. Und mit dem Titel „Hoch droben auf dem Berg“ gab Nadin Meypo dann die musikalische Richtung des Abends vor.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als erste Akteure bat sie die „Geschwister Niederbacher“ auf die Bühne. Die drei Schwestern Christine, Angelika, Andrea und ihr Bruder Manfred, gehören längst zu den Topadressen aus der schier endlos sprießenden Quelle von Talenten an Sängerinnen, Sängern und Gruppen aus der Alpenregion Südtirol. Ein zweiter Platz zwei beim „Grand Prix der Volksmusik“ und der Veröffentlichung der beiden Alben „Gemeinsam“ und „Ein Lied für Mama“ waren der Start in eine bundesweite Karriere. Was folgte waren Erfolge über Erfolge als Dauergäste auf unzähligen Bühnen. Mit dem Titel „Holladirie“ schwappte die erste Begeisterungswelle aus dem Publikum hin zu den vier Geschwistern, die pure Südtiroler Lebensfreude und alpenländische Temperament auf der Bühne versprühten. Mit den Titeln „Und die Sonne weint“, dem „Bozener Bergsteigermarsch“ und „Systella“, gaben sie, teils zum mitsummen oder mitschunkeln, einen weiteren Einblick in ihre musikalische Vielfalt.

Schnell in die Herzen gesungen

Schon seit Jahren bestimmen auch „Vincent & Fernando“ die internationale Szene der Volksmusik mit. Eigentlich handelt es sich um die Brüder Ulrich und Otto Messner aus der Nähe von Bozen, die so allerdings höchstens als Bergsteiger durchgehen würden. Deshalb wurde nach einem erfolgreichen Talentwettbewerb die etwas musikalischer klingenden Namen Vincent und Fernando daraus. Ihr bisher größter Erfolg sicher der Sieg beim Gand Prix der Volksmusik, nach dreimaligem Platz zwei. Mit den Titeln „Nie auf dieser Welt“, „Ich schenk Dir Liebe“, „Ein Ring aus Gold“ und „Glaube an Gott“ hatten sie sich schnell in die Herzen der Zuhörer gesungen.

Und dann erschien er auf der Bühne, Oswald Sattler, der Inbegriff schlechthin für alpenländische Volksmusik, Ein Superstar, der keiner ist, ein Sänger, der seine Lieder aus vollstem Herzen, mit ganzer Leidenschaft den Zuhörern näherbringt. Bei allen Erfolgen immer Mensch geblieben, Ein Sänger, der authentischer nicht sein könnte, aus dessen Liedern die große Liebe zu seiner Heimat Südtirol erschallt. Das Gründungsmitglied der Kastelruther Spatzen suchte nach großen Erfolgen in den folgenden Jahren eine neue musikalische Herausforderung. Zuvor hatte er sich für einige Zeit ganz auf seinen Bauernhof zurückgezogen, um Kraft für die neue Aufgabe zu tanken. Ganz besonders herzlich begrüßte er Fans aus Belgien, die eigens in die Badestadt angereist waren, um Ihr Idol singen zu hören. Die ersten Töne des Titels „Ich könnt ohne Berge nicht leben“ waren noch nicht verklungen, da hatte er schon das Publikum mit seiner unnachahmlichen Stimme in seinen Bann gezogen. Seine positive Köpersprache, erzeugte eine starke Bühnenpräsenz. „Oswald Sattler. Ein Statement“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch die folgenden Titel, wie „Ein Tag mit Dir“, „Auf Tränen kommen auch Rosen“, „Mein Tirol ich vermisse Dich“, und „Einfach Danke“, trafen voll in die die Gute-Laune-Aufnahmezentren der begeisterten Zuhörer. Mit den Gassenhauern „Mein Vater war ein Wandersmann“ und „Hoch auf dem gelben Wagen“ wurden die Zuhörer mit Schmackes in die Pause verabschiedet.

Teil zwei eröffnete wieder Nadin Meypo, mit den Titeln Donna, Donna Blue“ und „das Leben fliegt weiter“. Die „Geschwister Niederbacher“ präsentierten mit „So sam mer, so bleib mer“, „Hoch auf des berges Höh“ und „Wenn der Nachthimmel kommt, gibt es Frieden“ nochmal einige ihrer Hits.

Dies taten auch „Vicent & Fernando“ „Doch wenn er die Berge sieht“ „Ein Gipfelkreuz“ und „Weisst Du noch“. Oswald Sattler gewährte mit einer Auswahl seiner großen Hits, wie „Jeder Berg ist ein Edelstein“, „Das letzte Amen“, „Die Sonne geht bald unter in den Bergen“ und „Warum bist Du gekommen, wenn Du schon wieder gehst“ den begeisterten Zuhörern nochmals einen tiefen Einblick in sein musikalisches Seelenleben. Und zur Krönung des Abend intoniere er ein altes Lied von damals „Gefangen in maurischer Wüste“.

Zum Finale konnte nochmals Mitgesungen und mitgeklatscht werden auf die Gassenhauer „Auf Wiedersehn“ und „Muss i denn zum Städele hinaus“. Damit ging ein Konzertabend zu Ende, mit einer teils nachdenklichen und aber auch stimmungsvollen Reminiszenz an die Südtiroler Berge, die Heimat der auftretenden Akteure.