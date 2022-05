Mit Gold nicht aufzuwiegen

Markelsheim. Im Rahmen der Messfeier wurden, am vergangenen Wochenende, Monika Maschke und Hilde Wittmann für ihr langes ehrenamtliche Engagement, für die Kirchengemeinde St. Kilian in Markelsheim, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Monika Maschke begann 1989 ihren Dienst als Kommunionhelferin. Seit 1999 arbeitete sie zudem als Wortgottesdienstleiterin in der Gemeinde. Später brachte sie sich zusätzlich im Mesnerdienst ein. Darüber hinaus, engagierte sie sich über Jahre als Vorbeterin bei der Walldürner Wallfahrt. Dass dieses große Engagement alles andere als selbstverständlich ist, darauf ging die gewählte Vorsitzende, Karin Imhof, bei der Abschiedsrede ein.

Zunehmend herrsche heute eine Erwartungshaltung vor, dass immer alles dann funktionieren muss, wenn man es für sich gerade so braucht. Aber die wenigsten machen sich über die Personen Gedanken, die immer und immer wieder bereit sind, sich in ihrer Freizeit, in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen, so Imhof. Bei Monika Maschke waren dies insgesamt 33 Jahre.

Nicht viel weniger lang engagierte sich Hilde Wittmann als Rosenkranzbeterin. Als die „Untermarchtaler Schwestern“ Sr. Uta und Sr. Helia ins Mutterhaus zurück gingen, war deren große Sorge, wer denn nun die Rosenkränze für die Toten beten würde. Hilde, von den Schwestern darauf angesprochen, musste nicht lange überlegen. Sofort erklärte sie sich bereit, zusammen mit weiteren Frauen aus der Gemeinde, diese wertvolle Aufgabe zu übernehmen.

Viel Arbeit

30 Jahre kümmerte sie sich nach Sterbefällen um das Rosenkranzbeten. Sie war Ansprechperson und Organisator. Sie machte die Einteilung der Beterinnen und betete selbst häufig mit. Auch das ist ein Dienst, der in der Gemeinde als ganz selbstverständlich angesehen wird, so die Vorsitzende. Mit Gold wären diese Dienste nicht aufzuwiegen, so die Rednerin weiter. Deshalb konnte diese Verabschiedung auch nur ein Zeichen der Dankbarkeit, der Anerkennung und des großen Respekts, für die erbrachte Leistung, sein.

Mit einem Gutschein und einen Blumengruß bedankten sich Karin Imhof und Pfarrer Thomas Frey bei den beiden Damen, verbunden mit den Wünschen, bei bester Gesundheit, die jetzt gewonnene Zeit, noch recht lange zu genießen. Ki

