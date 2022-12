Mit frenetischem Applaus bedacht

Bad Mergentheim. Das beliebte Adventskonzert des Sängerkranz-Harmonie Bad Mergentheim fand nach zweijähriger Corona-Zwangspause vergangenen Sonntag im großen Kursaal statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei markierte die traditionsreiche Veranstaltung nicht nur den Neubeginn des Konzertgeschehens, sie war gleichzeitig die Premiere für den neuen Dirigenten Erich Sittinger, der den Verein erst wenige Wochen zuvor von seinem Vorgänger Claudiu Berberich übernommen hatte.

Zu Beginn stand das Lied „Fröhlich klingen uns‘re Lieder“ von Lorenz Maierhofer auf dem Programm. Im Anschluss daran begrüßte die 1. Vorsitzende, Ina Tergau, in einer kurzen Ansprache die Anwesenden und bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen.

Mehr zum Thema Weihnachtskonzert Oktavenspringer und Nachwuchschöre begeisterten Mehr erfahren

Oberbürgermeister Udo Glatthaar zeigte sich in seinem Grußwort erfreut darüber, dass der Verein, im Ggs. zu anderen Gruppen, den Neubeginn nach der Pandemie-Pause geschafft habe, ferner kommentierte er auf sehr menschliche Art das aktuelle Zeitgeschehen mit aufmunternden Worten.

Auch in diesem Jahr wurde das Publikum bei mehreren Liedern miteinbezogen, den Anfang machte dabei „Macht hoch die Tür“ von Andreas Hammerschmidt. Daraufhin folgte die Interpretation von „Machet die Tore weit“ in einem Satz von Manfred Bühler, sowie die beiden Kompositionen „Tochter Zion“ und „Joy to the world“ von Georg Friedrich Händel.

Das Klavier-Solo „Knecht Ruprecht kommt“ von Robert Schumann stellte einen ersten Programmhöhepunkt dar. Wie im Verlauf des gesamten Konzerts lotete Erich Sittinger auch dabei die technischen Grenzen des Flügels in vollem Maße aus. Der beeindruckenden Darbietung schloss sich ein stimmungsvoller Gedichtvortrag an. Mit dem polnischen Traditional „Als die Welt verloren“ und „Hört ihr die Engel singen“ (ebenfalls ein Satz von Manfred Bühler) setzte der Chor den Liederreigen fort. „Weihnachtsstern“, eine Melodie aus Antonin Dovoraks Symphonie No. 9 „Aus der neuen Welt“, gehört bereits seit längerer Zeit zum Repertoire-Schatz des Chores und durfte auch in diesem Jahr nicht fehlen.

In einem zweiten Klavier-Solo, welches vom Publikum mit frenetischem Applaus honoriert wurde, interpretierte Erich Sittinger den Liebestraum von Franz Liszt. Danach war mit „Alle Jahre wieder“ und „O Tannenbaum“ erneut die Mitwirkung des Publikums gefragt.

Der letzte große Programmblock des Konzerts begann mit „Es ist für uns eine Zeit angekommen“, einem Schweizer Traditional und „Das Gebet“ aus Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“. Den beiden Liedern folgte ein zweiter, ebenfalls sehr gefühlvoll vorgetragener Gedichtbeitrag. Nach „Süßer die Glocken nie klingen“ kam bei „Es ist ein Ros entsprungen, von Michael Prätorius, ein letztes Mal das Publikum zum Zuge. Erich Sittinger beendete das stimmungsvolle Konzert mit Richard Eilenbergs „Petersburger Schlittenfahrt“ und entließ das begeisterte Publikum in den adventlichen Abend. tabé