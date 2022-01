Mit Feuereifer für arme Kinder gesammelt

Apfelbach. „Gesund werden – gesund bleiben“ so lautet das Thema der Sternsingeraktion 2022. Die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Gumbert in Apfelbach waren wiede einige Stunden unterwegs, um für Kinder in Ägypten, Ghana und Südsudan zu sammeln. In drei Gruppen waren die elf Sternsinger mit Feuereifer bei der Sache und wurden auch mit vielen Süßigkeiten belohnt. Sie konnten sich über den stolzen Betrag von 1623 Euro freuen: die Gemeinde zeigte eine tolle Spendenbereitschaft! Wie jedes Jahr spenden die Kinder einen Teil ihrer Süßigkeiten dem Tafelladen Bad Mergentheim. Bild: Kirchengemeinde Apfelbach

