Mit einem Baumstumpf bei Bad Mergentheim kollidiert

Bad Mergentheim. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Stuppach wurde laut Polizeiangaben der Fahrer eines Mercedes leicht verletzt. Der 84-Jährige war gegen 13.15 Uhr auf der Kreisstraße 2877 zwischen Schwabhausen und Stuppach unterwegs. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und fuhr in den angrenzenden Wald, bis der Wagen mit einem Baumstumpf kollidierte und die B-Klasse zum Stehen kam. Durch den Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, musste geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden von der Polizei auf circa 10 000 Euro geschätzt.

