Mit Ehefrau Helga „verwurzelt in das Landleben“

Dainbach. Seinen 70. Geburtstag kann an diesem Mittwoch Erich Rosenkranz aus Dainbach feiern, der als Jahrzehnte langer Vorstand der Roto Dach- und Solartechnologie GmbH die Geschicke des Bad Mergentheimer Traditionsunternehmens maßgeblich mitgeprägt hat.

Am 6. April 1952 in Bad Mergentheim geboren, wuchs Erich Rosenkrank in Dainbach auf, dem er bis heute als „Urgestein“ beständig treu geblieben ist. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er eine Ausbildung zum Werkzeugmacher in Königshofen und anschließend eine Fachausbildung zum staatlich geprüften Techniker in Würzburg. 1977 holte der Bad Mergentheimer Firmengründer Wilhelm Frank den jungen Techniker zu Roto ins Stammhaus nach Leinfelden.

Seinen 70. Geburtstag feiert an diesem Mittwoch Erich Rosenkranz aus Dainbach. © D. Wagner

Nach intensiver Zusammenarbeit in der Forschung und Entwicklung betraute Wilhelm Frank 1983 Erich Rosenkranz mit der Position des Einkaufsleiters und wenig später mit der technischen Leitung des neuen Produktionswerkes im Industriegebiet „Im Abel“ in Bad Mergentheim. Als Rosenkranz 1992 zum Geschäftsführer ernannt wurde, verantwortete er die Neuausrichtung von Fassaden- auf Wohndachfenster aus Kunststoff und Isolierglas. Einhergehend übernahm das Werk die Produktion von Zubehör und richtete seinen Marketing- und Vertriebsbereich inklusive mit insgesamt dann acht Niederlassungen in Deutschland komplett neu aus.

Ab 1997 divisionsverantwortlicher „Geschäftsführer Technik“ mit weltweiter Zuständigkeit für alle Dachfenster- und Treppenwerke, zeichnete er sich auch für die Entwicklung des einzigartigen Solarsystems Roto Sunroof verantwortlich, das als dereinst weltweit erstes dachintegriertes System zur solaren Energiegewinnung bis in die Gegenwart Maßstäbe setzt. Mit der Berufung in den Vorstand der Roto Frank AG im Jahr 2000 war Rosenkranz schließlich weltweit zuständig für Vertrieb, Marketing und Technik im Geschäftsbereich Dach- und Solartechnologie

Im selben Zeitraum begann ein bis heute währender Meilenstein der Unternehmensgeschichte und Grundstein für die weiteren Unternehmenserfolge. Mit der Entwicklung der Roto Dach- und Solartechnologie GmbH zum international führenden Unternehmen wuchs die Mitarbeiterzahl von etwa 100 Menschen auf europaweit über 1400 an – davon alleine 750 am Standort in Bad Mergentheim. Gleichzeitig konnte der Umsatz von 19 Millionen Mark auf rund 230 Millionen Euro gesteigert werden.

Ebenfalls in dieser Zeit wurde das Unternehmen mit den renommiertesten Preisen der Industrie ausgezeichnet – unter anderem als Gesamtsieger „Fabrik des Jahres“, der besten Fabrik Deutschlands vom Verlag Handelsblatt, Magazin Wirtschaftswoche, dem großen Preis des Mittelstandes und dem „Baustoffmarkt-Oskar“ für die beste Vertriebsstrategie. „Dies waren wesentliche Höhepunkte meiner Berufslaufbahn“, erinnert sich Erich Rosenkranz.

Trotz der sehr beanspruchenden beruflichen Anforderungen gehörte er unter anderem dem Vorstand des Förderkreises Bronnbacher Klassik, dem Hochschulrat der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und der Vorstandschaft des Gesprächskreises des Bundes Deutscher Baustofffachhandel (BDB) an. Außerdem war er lange Zeit Aufsichtsratsvorsitzender der Becksteiner Winzergenossenschaft.

1973 heiratete Erich Rosenkranz seine ebenfalls aus Dainbach stammende „Jugendliebe“ Helga. Aus der Ehe gingen Tochter Sina und Sohn Mathias hervor, heute 42 und 45 Jahre alt, die gemeinsam mit den mittlerweile fünf zwischen drei und elfjährigen Enkelkindern in Baden-Baden sowie im Landkreis Gaggenau leben.

Wie gut das Ansehen und das Verhältnis des Vorstandes, der vor fast genau zehn Jahren in den beruflichen Ruhestand ging, bei der Mitarbeiterschaft der Firma Roto war und nach wie vor ist, zeigt sich insbesondere dadurch, dass auch jetzt noch viele Betriebsangehörige bei Begegnungen oder verschiedenen Anlässen auf ihn zukommen, wie Rosenkranz sichtlich erfreut und stolz erzählt. „Mir persönlich war ein enger Kontakt zur Belegschaft immer sehr wichtig, ein Vertrauensverhältnis, bei dem der Vorstand nicht entrückt über den Dingen schwebt, sondern immer ein offenes Ohr für die Belange der einzelnen Mitarbeiter bewahrt“, bekräftigt er.

Jetzt bleibt dem Jubilar mehr Zeit für Familie und Hobbys. Dazu gehört neben Sport, Radfahren, Joggen, Bergwandern, Skifahren, Reisen und Motoradtouren – auf seiner BMW GS 1200 und gemeinsam mit Ehefrau Helga als „Sozia“– auch der mit seiner Frau bearbeitete Garten in Dainbach. „Wir sind verwurzelt in das Landleben“, betonen beide lachend. Den sicherlich zahlreichen Gratulanten schließen sich die FN gerne an. pdw