Mit der Pest hat die Säule in der Mühlwehrstraße nichts zu tun

Bad Mergentheim. Warum errichtet man anfangs der 1740er Jahre eine Mariensäule, die an die Pestepidemie des Jahres 1554 erinnern soll wie die erläuternde Tafel neben der Mariensäule kundtut? Maria gilt zwar gemeinhin neben dem Hl. Rochus oder dem Hl. Stephanus als Schutzpatronin gegen die Heimsuchungen der Pest, doch die großen Pestwellen waren um die Mitte des 18. Jahrhunderts vorüber.

Mariensäulen kamen vor allem im Zuge der Gegenreformation im süddeutschen und habsburgischen Raum vor, vor allem auch in Bayern, das sich unter den besonderen Schutz Mariens als Patrona Bavariae gestellt hatte. Hochmeister Clemens August (1732-1761), dessen Wappen zwischen den Schnecken des Säulenkapitells eingefügt ist, entstammte selbst dem bayrischen Geschlecht der Wittelsbacher. Sein Bruder hatte gerade im Jahr 1740 als Karl VII. den römisch-deutschen Thron bestiegen. Das Haus Wittelsbach war auf dem Höhepunkt seiner Macht.

2 Bilder Blick auf den Sockel. © Schorle

Am 17. April 1743 übernachtete Kaiser Karl VII. auf dem Heimweg von seiner Krönungsfeier in Frankfurt in Mergentheim. Bereits seit Regierungsantritt Clemens Augusts im Jahr 1732 wurden Schloss und Stadt dem großen Repräsentationsbedürfnis des Hochmeisters entsprechend hergerichtet. Die Räume im Schloss waren nach der neuesten Mode im Stil des Rokokos erst kürzlich modernisiert, die Hofkirche sogar neu erbaut worden und auch die Spitalkirche erstrahlte in neuem Glanz.

Die Säule mit der Madonna steht auf einem spätbarocken Sockel, der in geschweifter Form, mit Profilen und eingerollten verkröpften Ecklisenen eine Inschriftenkartusche rahmt, die in lateinischer Spracheverlautbaren lässt, dass die heilige Gottesgebärerin die alleinige Helferin in jeder Gefahr sein solle: „SanCta dei genItrIX MIhi soLasIT aVXILIatrIX in omni periculo.“

Hinter der speziellen Groß- und Kleinschreibung verbirgt sich ein Chronogramm, das die Jahreszahl in römischen Buchstaben beinhaltet. Hier ist sie je nach Lesart zwischen 1740 und 1745 anzusetzen. Die Säule selbst sitzt auf einem blockartigen Podest mit seitlichen Rocailleeinfassungen auf, die auch am Schaft weiterlaufen und oben in das korinthische Kapitell mit dem Wappen Clemens Augusts münden. Durch die Neupflasterung der Mühlwehrstraße verschwanden allerdings die unteren breiten Stufen, die das Fundament des Sockels bilden, im erhöhten Straßenniveau.

Die Madonna, die die Säule krönt, ist nicht aus der Zeit Clemens Augusts, sondern wurde 1884 ausgetauscht, da der Stein bereits stark verwittert war. Nun zeigt die Mariensäule eine Figur des Nürnberger Bildhauers, Malers, Architekten und Professors Tobias Weiß (1840-1929) und besteht aus einem französischen Stein, der zurückhaltend farbig gefasst wurde. Tobias Weiß, der in Mergentheim bis heute an vielen Stellen seine Spuren hinterlassen hat, hat für fast jede Kirche Mergentheims Kunstwerke geschaffen. Der zum katholischen Glauben konvertierte Künstler hatte ein gutes Verhältnis zum katholischen Stadtpfarrer Karl Zimmerle, der selbst historisch und künstlerisch sehr interessiert war.

Dieser Konstellation ist zu verdanken, dass Weiß einen Schwerpunkt seines künstlerischen Schaffens in Mergentheim hatte. Wie die ursprüngliche Madonna ausgesehen hatte wissen wir nicht. Tobias Weiß interpretiert sie nicht in erster Linie als Himmelskönigin, wenngleich ihr Bein auf die Weltkugel steht und sie damit auch den Kopf der Schlange, die das Böse darstellt, zertritt. Es fehlt ihr das Zepter. Sie will ihren Sohn präsentieren, der aufrecht auf ihrem Bein steht und beide Arme zu einem umfassenden Segen weit ausgestreckt hat. Durch diese Art der Darstellung entfernt sich Weiß von dem ursprünglichen in der Inschrift bekundeten Typus der Muttergottes, zu der die Hilfesuchenden sich wenden.

Die Mariensäule ist zwar nicht mit dem dahinter liegenden Haus verbunden, aber sie ist eindeutig auf eine Hauptschauseite angelegt, da der rückwärtige Teil des Sockels nicht künstlerisch gestaltet wurde. In einem Kaufbuch von 1857-60 steht: „Der Eigentümer vom Gebäude Nr. 140 Mühlwehrstr. 28 hat die letztere stehende Bildsäule zu erhalten und darf die Selbe nie entfernen.“

Dies war als Last auf das Haus eingetragen. Doch im Jahr 1884 sammelte die katholische Kirchengemeinde unter Stadtpfarrer Zimmerle für die neue Madonna und übergab sie durch Urkunde vom 28. September desselben Jahres in die Obhut und das Eigentum der Stadtgemeinde, die sich damit einverstanden erklärte. Die Aufstellung wurde feierlich durch eine Prozession am Rosenkranz Sonntag (Oktober) mit der Kirchengemeinde gefeiert.

Um auf die eingangs gestellt Frage zurückzukommen: Mit der Pest hat diese Säule nichts zu tun. Allgemein wurden solche Mariensäulen aufgestellt um Plätze in besonderer Weise auszuzeichnen, als Brunnensäulen, in Gedenken an Kriegsgefallene, vor allem als katholisches Glaubenszeugnis, in einigen Fällen auch im Zusammenhang mit der Pest.

Normalerweise stehen aber solche Mariensäulen an zentraler Stelle und nicht vor einer Hauswand. In Bad Mergentheim bezeugt diese Mariensäule am Eingangstor der Stadt gelegen, trotz der Enge der Gasse, dass die Stadt unter dem besonderen Schutze Mariens stand.

Zugleich war es aber auch ein Statement des Deutschen Ordens als Stadtherr einerseits und des Hauses Wittelsbach andererseits.

Ihrer Funktion als Nothelferin wird die Mariensäule in der Mühlwehrstraße bis heute gerecht, denn in Zeiten von Corona leuchten des Nachts wieder Lichter zu Füßen Mariens, damit die Gebete um Verschonung oder der Dank für Errettung erhört werden. Alice Ehrmann-Pösch