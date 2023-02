Mit dem Wolfpack den Super Bowl schauen

Bad Mergentheim. Das Football-Finale der US-Profiliga NFL kann man in der Nacht zu Montag im „Movies“-Kino live erleben.

In der 57. Auflage des Super Bowls treffen die Kansas City Chiefs auf die Überraschungsmannschaft des Jahres, die Philadelphia Eagles. In der Nacht zum 13. Februar wird in der Heimspielstätte der Arizona Cardinals, dem State Farm Stadium in Glendale, das von allen Footballfans heiß ersehnte Finale der US-Profiliga NFL ausgetragen.

Für den Bad Mergentheimer American Football Verein Tauberfranken Wolfpack markiert der Abschluss der amerikanischen Profiliga seit Jahren den Einstieg in die heiße Vorbereitung der anstehenden Footballsaison. Und so ist es nun schon zu einer schönen Tradition geworden, mit der wachsenden Fangemeinde das weltweit meistgesehene Einzelsportereignis in großer Runde und mit vielen Gleichgesinnten live anzuschauen. Das Interesse daran wächst trotz der ungewöhnlichen Übertragungszeiten stetig, so dass im Kino „Movies“ ein Kinosaal längst nicht mehr ausreicht. Das Ereignis verfolgen allein in den Vereinigten Staaten über 100 Millionen Menschen und weltweit gar über 800 Millionen.

Sportlich betrachtet treten die Champions der beiden Footballligen, der American Football Conference (AFC) und der National Football Conference (NFC) gegeneinander an.

Beide haben sich während der regulären Saison gegen die übrigen 30 Teams behauptet und sind in den Playoffs von Sieg zu Sieg marschiert. Zuletzt konnten die Philadelphia Eagles in der NFC allerdings besser überzeugen. Sie holten die Conference-Meisterschaft mit einem klaren 31:7 gegen die San Francisco 49ers. Die Kansas City Chiefs mussten dagegen durch eine wahre Zitterpartie und bezwangen die Cincinnati Bengals nur äußerst knapp mit 23:20.

Für nicht wenige Footballfans ist die legendäre Halbzeitshow, die gegen zwei Uhr morgens erwartet wird, ein besonderes Highlight. In diesem Jahr tritt Superstar Rihanna auf. Die Vorberichterstattung über den Super Bowl und damit die Saalöffnung im Movies beginnt am Sonntag um 22.25 Uhr. Der Kick Off ist auf Montag 0.30 Uhr angesetzt. Der Eintritt ist frei.