Mit dem Segen Gottes auf dem Weg

Edelfingen. „Gemeinschaft lebt davon, dass wir Anderen zum Segen werden“. Das betonte Pfarrer Matthias Widmayer bei der Konfirmation von fünf Jugendlichen in der Edelfinger Kirche. Wegen der Abwesenheit von Pfarrer Bernd Rampmeier zu einer längeren Fortbildung war er eingesprungen. An der Lebenswelt der jungen Menschen orientiert war der festliche, von Ulrich Lempp an der Orgel musikalisch begleitete Konfirmationsgottesdienst. „Euer Lebensweg bisher hatte es schon ganz schön in sich, aber ihr habt ihn gemeistert“, so Matthias Widmayer in seiner Festpredigt. Die Konfirmation stehe als Markstein für die immer stärkere eigene Verantwortlichkeit. Doch wo es im Leben Schwierigkeiten gebe und „man beginnt, alles in Frage zu stellen“, gebe es einen Halt: „Ihr könnt Euch immer wieder vergewissern, dass Ihr gesegnet seid, dass Ihr nicht alleine seid“. Das Bild zeigt (von links) Lena Öhm, Andreas Öhm, Pfarrer Matthias Widmayer, Lian Nitsche, Coco Marien und Xenia Zimbelmann. Bild: Anna-Katharina Möhler, AKB Fotografie

