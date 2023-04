Mit dem RC Dreigang ab sofort wieder in die schöne Natur radeln

Bad Mergentheim. Der Fahrradverein RC Dreigang Germania Bad Mergentheim bietet seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung Bad Mergentheim während der Radsaison jeden Freitag kostenlose geführte Radtouren durch das Taubertal und die nähere Umgebung für die Kur- und Urlaubsgäste der Kurstadt an.

Am Freitag, 14. April, findet die erste Ausfahrt in diesem Jahr statt. Treffpunkt ist jeweils um 14.30 Uhr an der Hinweistafel am Parkplatz bei der Wolfgangskapelle (Theodor-Klotzbücher-Straße). Das wöchentliche Angebot richtet sich speziell an Kur- und Gästekarteninhaber, die willkommen sind, mit einem ortskundigen Guide sowohl den ausgezeichneten 5-Sterne Radweg, als auch die „Schönheiten des Hinterlandes“ zu entdecken. So kann man entspannt in die Pedale treten und die faszinierende Landschaft rund um Bad Mergentheim genießen. Aus einer Vielzahl von Routen entlang der Tauber, durch Weinberge hin zu Ortsteilen von Bad Mergentheim oder nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten wird je nach Witterungslage und der Gruppenzusammensetzung eine Strecke ausgesucht. Heftige Anstiege werden vermieden. Günther Fischer vom RC Dreigang freut sich über eine rege Teilnahme. „Wir beginnen dieses Jahr bereits am 14. April und bieten das Radeln außer an Feiertagen jeden Freitag bis einschließlich Oktober an“, erklärt Fischer. Beim Saison-Auftaktgespräch der Veranstalter überreichte Kurdirektor Sven Dell den Vertretern vom RC Dreigang neu angefertigte Sicherheitswesten. „Mit den reflektierenden Streifen und dem Logo-Aufdruck ist Ihre Gruppe jetzt sicher und sichtbar unterwegs“, so Dell. Er bedankte sich beim RC Dreigang für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Das „Radeln für die Gesundheit“ ist ein Bewegungsangebot des Instituts für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness. Franziska Becker, Kur- und Gesundheitsberaterin der Kurverwaltung, koordiniert mit Günther Fischer die Bewerbung der Termine. „Die Rückkehr bei den Ausfahrten ist jeweils gegen 17.30 Uhr geplant. Weitere Termine unter www.bad-mergentheim.de oder www.rc-dreigang.de. Anmeldung ist nicht erforderlich.