Mit dem Proben wieder begonnen

Bad Mergentheim. Endlich, d er Chor „Cappella Nova“ durfte nach 16 Monaten Zwangspause wieder proben. Abstandsregeln und Hygienebestimmungen konnten die Freude darüber nicht trüben, dass die lange chorlose Zeit nun vorbei ist. Auf dem Probenplan stand die C Dur Messe von Ludwig van Beethoven, die am 14. November in der Tauberphilhamonie Weikersheim aufgeführt wird. Ambitionierte Sängerinnen und Sänger mit Chorerfahrung können noch in das Projekt einsteigen. Die nächste Chorprobe findet am 31. Juli im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen statt. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage des Chores www.chorca p pellanova.de und bei den dort genannten Kontaktpersonen. ccn

