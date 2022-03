Mit dem Kopf gegen Autoscheibe geschlagen

Bad Mergentheim. Mitten auf der Bundesstraße 290 in Bad Mergentheim spazierte am Samstag gegen 9.30 Uhr ein 59-Jähriger. Zeugen hatten der Polizei den Fußgänger gemeldet, die daraufhin losfuhr, um den Mann zu kontrollieren und zu verhindern, dass er verletzt wurde. Beim Eintreffen der Polizeistreife ergriff der Mann zunächst die Flucht, bevor er von den Polizisten eingeholt wurde. Da der Mann seine Personalien nicht nennen wollte und gegenüber der Beamten immer aggressiver wurde, wurde er in einen Streifenwagen gesetzt. Hier versuchte er, sich selbst zu verletzen, indem er immer wieder seinen Kopf gegen die Scheibe schlug. Er trat außerdem nach der Streifenwagenbesatzung und spuckte die Polizisten an. Von der Polizeidienststelle wurde er schließlich mit einem Rettungswagen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

