Bad Mergentheim. Ein 32-Jähriger steht in dem Verdacht in der Nacht auf Dienstag unter dem Einfluss von Drogen sein Auto gefahren zu sein. Gegen 23.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Audi die Bundesstraße 290 in Bad Mergentheim. An der Einmündung zur Schillerstraße wurde er mit seinem Wagen durch Polizeibeamte kontrolliert. Hierbei kam der Verdacht auf, dass der Mann berauscht sein könnte. Ein anschließend durchgeführter Drogentest verlief positiv. Daraufhin ging es für den 32-Jährigen in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sofern im Blut Drogen nachgewiesen werden, muss der Mann mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

