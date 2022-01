Das Krankenhaus blickt auf einen Geburtenrekord zurück: 1339 Kinder kamen 2021 im Caritas zur Welt. Jetzt wurde das este Baby im neuen Jahr geboren.

Künftig gibt es in der Familie Hanini am 1. Januar gleich doppelten Grund zur Freude: Am Neujahrstag feierte Wafae Aarab nicht nur ihren 32. Geburtstag, mit der Geburt ihrer kleinen Tochter Amira machte sie sich zugleich selbst das

...