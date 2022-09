Bad Mergentheim. Bei einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim entstand am Montagabend etwa 15 000 Euro Sachschaden. Gegen 18.25 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes AMG C-Klasse die Poststraße. Dabei blieb der Mann mit seinem Wagen an einem geparkten Audi RS 5 Sportsback hängen und verursachte hohen Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

