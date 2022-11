Mit aktueller Forschung erfolgreich

Bad Mergentheim. Der in Hachtel geborene Psychologe Dominic Ehrmann, der am Forschungsinstitut der Diabetes Akademie Bad Mergentheim tätig ist, hat erfolgreich seine Antrittsvorlesung an der Universität Bamberg absolviert. Damit ist er jetzt Privatdozent am Lehrstuhl für klinische Psychologie, an dem er bereits seit ein paar Jahren lehrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Besuch der Grundschule Wachbach besuchte Ehrmann zuerst die Kopernikus Realschule in Bad Mergentheim und wechselte dann auf das Informationstechnische Gymnasium Bad Mergentheim, an dem er 2005 das Abitur ablegte. Anschließend folgte ein Studium an der Universität Würzburg im Fach Psychologie und 2010 der Abschluss als Diplom-Psychologe.

Nach einem Praktikum am Forschungsinstitut der Diabetes Akademie in Bad Mergentheim fing Dominic Ehrmann dort seine Berufstätigkeit an. Dort arbeitet und forscht der gebürtige Hachteler, mit kurzer Unterbrechung für einen Forschungsaufenthalt in New York, seitdem. Seine Promotion mit der Bestnote „summa cum laude“ erfolgte ebenfalls an der Universität Bamberg.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jubiläum gefeiert MSC Bad Mergentheim: Auch durch turbulente Zeiten gut gefahren Mehr erfahren

Dominic Ehrmann veröffentlichte eine Vielzahl von wissenschaftlichen Publikationen, die sich mit verschiedenen Aspekten des Diabetes aus psychologischer und verhaltensmedizinischer Perspektive beschäftigen. Thema der Antrittsvorlesung war der Einsatz neuer Technologien, neue Auswertungsstrategien auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz und digitaler Interventionen. Solche Strategien können in der Zukunft einen Beitrag dazu leisten, immer präzisere und auf die Einzelperson zugeschnittene Prognosen und Behandlungsansätze zu liefern.

Prof. Dr. Norbert Hermanns, Leiter des Forschungsinstituts in Bad Mergentheim, wird nächste Woche gemeinsam mit ihm neue Forschungsergebnisse vorstellen: „Dominic Ehrmann beschäftig sich mit sehr aktuellen Forschungsfragen, hat mittlerweile eine internationale Reputation und ist ein sehr erfolgreicher Wissenschaftler.“ pm