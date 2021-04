Mit 80 Jahren nicht nur rüstig, sondern fit

Bad Mergentheim. Für die Übergabe der Sportabzeichen vom TV Bad Mergentheim hatten sich Renate und Martin Rosenitsch etwas besonderes einfallen lassen. Corona-bedingt war eine gemeinsame Übergabe nicht möglich. So machten sich die Beiden und Samuel Bopp mit einem Korb voller Überraschungen auf den Weg zu den Absolventen des Sportabzeichens 2020. Obwohl unangemeldet, trafen sie alle Teilnehmer zu Hause an, um sie mit Urkunden und einem kleinen Präsent zu überraschen. Die größte Freude machten sie dabei wohl Peter Old. Dieser hatte zum 50. Mal das Sportabzeichen abgelegt, und das im Alter von 80 Jahren und, wie sollte es anders sein, natürlich in Gold. Diese besondere Leistung wurde vom Sportabzeichenteam mit einem Präsentkorb belohnt. Insgesamt legten 65 Sportler das Sportabzeichen ab und davon sieben Familien das Familiensportabzeichen: Bopp, Horn, Pahl, Rosenitsch, Vetter/Spiegler, Fischer und Lanig. Diese erhielten einen zusätzlichen Geschenkgutschein vom Sportkreis. Die einzelnen Teilnehmer: Kinder und Jugendliche: Julia Pahl, Fabian Pahl, Marie Spiegler, Luise Spiegler, Lilly Englert, Paula Kaminski, Antonia Lanig, Rosalie Lanig, Linus Mittermayer, Paula Mittermayer, Jule Stauch, Paula Schmid, Marie Hofman, Amira Horn, Lisa Horn, Tom Käfer, Luisa Rosenitsch, Marie Brand, Daniela Ehrmann, Jana Bastron, Leon Bastron, Rosa Breitenbach, Jana Fischer, Philipp Hahn, Hellena Hugenberg, Niklas Kellermann, Leni-Charlotte Maier, Dennis Mehlmann, Lars Menzke, Lene Menzke, Luca Pause, Daniel Sautner, Lukas Schmitt, Luisa Schmitt, Vincent Straub, Alexander Treptow, Alexander Tschuprikow. Erwachsene: Matthias Bernhardt, Franziska Blau, Samuel Bopp, Simea Bopp, Edith Ehrmann, Manfred Gaupp, Vittorio Generoso, Rita Hofmann, Mirco Hohstadt, Carolin Horn, Andreas Horn, Sabine Mangold, Peter Old, Anke Old, Tilmann Pahl, Hannes Rosenitsch, Renate Rosenitsch, Martin Rosenitsch, Uwe Vetter, Timo Rupp, Frank Scheufele, Michaela Fischer, Timo Fischer, Sabina Fischer, Sandra Lanig, Gerlinde Pache-Frey, Marika Schmid, Klaus Trautermann.

