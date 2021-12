Bad Mergentheim. Ohne Versicherungskennzeichen für seinen E-Scooter, dafür mit ordentlich Alkohol war ein 33-Jähriger am Samstagnachmittag in Bad Mergentheim unterwegs. Der Mann fiel gegen 16 Uhr einer Polizeistreife auf, als er mit seinem Elektrokleinstfahrzeug aus einer Einfahrt in die Johann-Hammer-Straße fahren wollte. Da bei der Kontrolle Alkoholgeruch im Atem des Mannes bemerkt wurde, unterzog sich der 33-Jährige einem Atemtest. Dieser zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1