Mit 1,8 Promille in Bad Mergentheim unterwegs

Bad Mergentheim. Ein 48-Jähriger war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto in Bad Mergentheim unterwegs, obwohl er laut Polizei deutlich betrunken war. Gegen 3.20 Uhr befuhr der Mann mit seinem Audi A4 die Wolfgangstraße in Richtung Poststraße. Polizeibeamte hielten den Fahrer mit seinem Wagen zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle im „Mittleren Graben“ an. Hierbei stellten sie fest, dass der 48-Jährige deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Daraufhin musste der Fahrer in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 48-Jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

