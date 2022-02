Mit 1,7 Promille noch Auto gefahren

Bad Mergentheim. 1,7 Promille zeigte der Alkoholtest eines Autofahrers bei einer Verkehrskontrolle in Bad Mergentheim an. Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr hatten Polizeibeamte den 44-jährigen Mann mit seinem BMW X1 in der Würzburger Straße überprüft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch, woraufhin sie mit dem 44-Jährigen einen Test durchführten.

Im Anschluss ging es für den Fahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2