Mit 1,7 Promille gegen Laterne geprallt

Bad Mergentheim. Mit knapp 1,7 Promille Alkohol im Körper prallte ein Autofahrer am Samstagabend auf der Bundesstraße 290 gegen eine Straßenlaterne. Der 31-Jährige war gegen 22.30 Uhr in seinem Subaru von Neunkirchen in Richtung Edelfingen unterwegs, als der Wagen nach rechts von der Straße abkam und gegen die Laterne prallte. Das Auto wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es mit Totalschaden stehen blieb. Weil Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme Alkohol in der Atemluft des Mannes rochen, wurde er zum Test gebeten. Dieser zeigte einen Wert von 1,7 Promille an, weshalb der 31-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Der Subaru wurde abgeschleppt. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1