Bad Mergentheim. Fast doppelt so schnell, wie es an dieser Stelle erlaubt ist, fuhr am Montagnachmittag ein 28-Jähriger auf einer Kreisstraße bei Bad Mergentheim. Anstatt der erlaubten 70 war der Hyundai des Mannes mit 133 Stundenkilometern auf der Verbindungsstrecke zwischen der B 19 und der B 292 unterwegs. Den Mann erwartet nun ein Fahrverbot, Punkte im Fahreignungsregister und ein Bußgeld.

