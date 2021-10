Was Flucht, Heimatverlust, Fremdheit bedeutet, davon können vier junge Syrer, die 2015 als unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Bremen eine neue Heimat gefunden haben, am Freitag, 29. Oktober um 19.30 Uhr im Kursaal Bad Mergentheim mehr als nur ein Lied singen.

Ihre Bühnenshow „Die Zollhausboys“ hat inzwischen deutschlandweit Kultstatus erreicht. Zur interkulturellen Finissage der

...