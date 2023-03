Minigolf-Saison beginnt an Karfreitag

Bad Mergentheim. Für die Freunde des Minigolfsports hat das Warten am Karfreitag endlich ein Ende, denn dann öffnet die Minigolfbahn des BGC Bad Mergentheim am Schwimmbad wieder die Pforten für die neue Saison.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon vor Wochen haben die Mitglieder begonnen, die Anlage in vielen Arbeitsstunden wieder auf Vordermann zu bringen. Hecken wurden gestutzt, Bäume geputzt, die Grünanlagen vom Winterdreck befreit und die Hindernisse gründlich überholt oder durch neue Hindernisse ersetzt. Nicht zu Unrecht gilt die Anlage in Minigolfkreisen als die schönste Anlage im Bereich des Württembergischen Bahnengolf- Verbandes. Dass dies auch in Zukunft so bleibt, ließ sich der Verein mehrere Tausend Euro kosten. Die fabrikneuen Hindernisse versprechen eine ganz neue Spielqualität. Geöffnet ist die Anlage im April und Oktober von Donnerstag bis Samstag, 14 bis 19 Uhr, an Sonn - und Feiertagen von 13.30 bis 19 sowie von Mai bis September dienstags bis samstags von 14 bis 20 Uhr, ebenso an Sonn- und Feiertagen.

In den Ferienmonaten ist die Anlage bei guter Witterung auch montags zu den üblichen Zeiten geöffnet. Letzter Einlass ist um 18 Uhr.