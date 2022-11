Michael Sens eröffnet Saison

Bad Mergentheim. Michael Sens eröffnet am Freitag, 18. November, mit dem Programm „Unerhört Beethoven“ die Kleinkunst-Saison in Bad Mergentheim. Mit dem Ende der Pandemie-Pause umfasst das Angebot wieder Auftritte von insgesamt fünf Künstlern. Sie zeigen bissiges Kabarett, feinen Wortwitz und musikalische Virtuosität. Die Kleinkunst-Abende finden bis inklusive März monatlich im Kulturforum statt.

Das Programm von Michael Sens greift wieder alle Sinne an. Er feiert mit seinen Gästen eine unerhört grandiose 250. Geburtstagsparty mit Ludwig van Beethoven. „Unerhört Beethoven“ - mit diesem Titel verehrt Michael Sens einen der größten Komponisten unserer Zeit.

Die Geburtstagsparty gibt den Zeitzeugen von Beethoven Gelegenheit, dem Meister ein Geburtstagsständchen zu geben. Dieses historische Treffen zwischen Sens und Beethoven in der Öffentlichkeit gibt Michael Sens Raum, seine mit Kreativität gewebten Flügel in die dunkelsten und taubsten Saalecken des Humors auszubreiten. Mit musikalischer Virtuosität an Klavier und Violine, bemerkenswerten Gesangsleistungen vielfältiger Musikstile und unglaublicher Kunst der Wortbeherrschung überrascht er nicht nur die Sinne des Publikums, sondern erweckt auch den Meister wieder zum Leben und gibt ihm die Möglichkeit, zu denken, sprechen, lachen und gut zu hören. stv/Bild: Veranstalter