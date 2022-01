Mia und Leon sind die beliebtesten Vornamen in der Statistik 2021 des Standesamtes Bad Mergentheim. Lea und Paul wurden damit an der Spitze abgelöst.

Bad Mergentheim/Stuttgart. Schaut man sich die Rangliste des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld an, so waren in Baden-Württemberg 2021 Mia und Noah die gefragtesten Vornamen für Neugeborene. Die Kurstadt Bad Mergentheim weicht hier also

...