Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kriminalität in der Kurstadt - Ein Schwerverletzter / Größerer Polizeieinsatz am Samstagvormittag / Tatverdächtiger gefasst Messer-Angriff in Bad Mergentheim

Große Aufregung am Samstagvormittag in Bad Mergentheim: Ein Messer-Angriff in einem Fachmarkt in der Innenstadt löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Eine Person wurde schwer verletzt.