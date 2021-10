Mergentheimerin steht auf Shortlist

Bad Mergentheim. Ein eigenes Buch schreiben und in einem renommierten Verlag veröffentlichen? Für viele Autoren ein Traum. Für Barbara Homolka könnte er Wirklichkeit werden: Ihr Roman „Das Grab am Havre“ befindet sich auf der Shortlist des Wettbewerbs „Newwritingtalent“. Jetzt hat das Publikum das Wort.

Der Verlag Piperdigital und das Online-Magazin Buchszene hatten den Wettbewerb ausgelobt, an dem sich über 700 Autorinnen und Autoren beteiligten. Zehn von ihnen haben es in das Publikumsvoting geschafft, der Gewinner kann sein Buch digital und analog bei Piperdigital veröffentlichen.

Hunde spielen im Roman von Barbara Homolka eine wichtige Rolle. © Homolka

Eine von ihnen ist Barbara Homolka. „Nie hätte ich damit gerechnet, in die Endauswahl zu kommen“, so die 56-jährige Autorin, die ihren ersten Roman der Jury präsentiert hat. Gleichwohl begleitet sie das Schreiben ihr Leben lang. „Die ersten Kurzgeschichten habe ich mir bereits in der Grundschule ausgedacht. Sicher sehr zum Leidwesen meiner Lehrer, die mich in Träumen versunken im Unterricht vorfanden.“

In die Normandie gezogen

Nach dem Abitur folgten unterschiedliche Lebensstationen, unter anderem als Redakteurin bei der Tauber-Zeitung. 14 Jahre hat sie in Bad Mergentheim gelebt, bevor sie vor fünf Jahren zusammen mit Mann und Hunden ihren Lebensmittelpunkt nach Saint-Germain-sur-Ay in der Normandie verlegt hat. Brötchen und Hundefutter verdient sie mit dem Schreiben von Artikeln für Online-Magazine, Blogs und Webseiten. Ihr eigener Online-Reiseführer „chiennormandie.de“ richtet sich vor allem an Urlauber mit Hunden, die in ihrer Wahlheimat Urlaub machen.

Hunde spielen denn auch im Erstlingswerk eine wichtige Rolle. Homolkas Protagonistin Brigitte reist mit Hund, Kater und VW-Bus in die Normandie, um eine neue Lebensperspektive zu finden. Doch dann gräbt ihr Border Collie am Havre Überreste eines Menschen aus. Mit dem mysteriösen Leichenfund in den normannischen Dünen beginnt für Brigitte ein wilder Ritt durch die jüngere Geschichte. Zusammen mit der französischen Schäferin Camille und dem deutschen Altfreak Friedrich heftet sie sich an die Spuren des Wehrmachtssoldaten Werner Hilgen, seiner großen Liebe Germaine und einer geheimnisvollen Schatulle.

Zwischen Krimi und Abenteuer

„Der Roman ist eine Mischung aus Krimi und Abenteuerroman, es wird ein altes Familiengeheimnis gelüftet und viel Lokalkolorit aus der Normandie gibt es obendrauf“, verrät die Autorin. Ob das Buch bei Piperdigital verlegt wird, liegt in der Hand der Leser. Die können für ihr Lieblingsbuch unter https://buchszene.de/formular/publikumsvoting-newwritingtalent/585 abstimmen. Das Voting läuft noch bis zum 4. November; die Gewinnerin wird am 6. November bekannt gegeben.