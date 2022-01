Bad Mergentheim: Mergentheimer Seniorin um 32 000 Euro betrogen

Ein bislang unbekannter Täter, wohl einer der Hintermänner, war am 8. September 2020 mit der älteren Dame über deren Festanschluss in telefonischen Kontakt getreten, heißt es in der Anklageschrift der Weidener Staatsanwaltschaft, die den Fränkischen Nachrichten vorliegt. Der Anrufer hatte sich bewusst wahrheitswidrig als Oberstaatsanwalt ausgegeben, der vorgegaukelt hatte, dienstlich im Rahmen

...