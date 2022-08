Mercedes überschlägt sich

Bad Mergentheim. Ein kurioser Verkehrsunfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitagvormittag in der Buchener Straße – also im auf Tempo 50 begrenzten Stadtgebiet. Ein Mercedes A-Klasse überschlug sich. Die Fahrerin wurde verletzt.

Der Mercedes war laut Polizeibericht stadteinwärts unterwegs, als er auf einen am Straßenrand parkenden Citroën prallte, ausgehebelt wurde, sich um 180 Grad drehte und nach dem Überschlag auf dem Dach zum Liegen kam.

Die Fahrerin in der A-Klasse wurde von Ersthelfern aus ihrem zerstörten Wagen befreit und leicht verletzt vom DRK-Rettungsdienst ins nahe gelegene Caritas-Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt rückte ebenso an, wie die Polizei. Warum es zu dem heftigen Aufprall auf das Fahrzeug am Straßenrand kam, dazu konnte noch nichts mitgeteilt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 35 000 Euro. pol/sabix