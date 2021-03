Bad Mergentheim. „Das würde ich morgen als erstes machen, wenn Corona vorbei wäre“ – eine Serie unter diesem Titel hat unsere Zeitung vor kurzem begonnen.

Josef Gulde, Vorsitzender der Naturschutzgruppe Taubergrund, Bad Mergentheim: „Endlich sich wieder mit der Familie, mit Kindern und Enkeln uneingeschränkt treffen, feiern und sich wohl gehen lassen. Besonders mit denen, die man schon lange nicht mehr live gesehen hat – das würde ich gerne als erstes machen.

Endlich wieder kulturelle und kulinarische Veranstaltungen und Angebote besuchen wie Konzerte, Kino, Wildpark und Gastronomie.

Und als Naturschützer freue ich mich, wenn nach dem Ende aller Corona-Beschränkungen endlich wieder unsere üblichen Programme im Bereich Natur-,Umwelt- und Klimaschutz starten. Die Naturschutzgruppe bietet eigentlich weit über hundert Aktivitäten und Veranstaltungen im Jahr an. Es wird Zeit für die wöchentlichen Wanderungen durch die Jahreszeiten und die regelmäßige Öffnung unseres Umweltzentrums. Wir alle in der Naturschutzgruppe wollen die Menschen wieder in die Natur führen, sie mit allen Sinnen Flora und Fauna erleben lassen, ihnen vermitteln wie wichtig die Wertschätzung und der Schutz unserer natürlichen Umwelt ist. Es gilt Kinder und Erwachsene hinaus zu begleiten in Wald und Flur, ihnen spannende Geschichten über all das, was da so kreucht und fleucht, grünt und blüht, zu erzählen.

In den nächsten Schritten zurück zur Normalität möchte ich dann endlich wieder Vorträge live vor Publikum anbieten zu den aktuellen und spannenden ökologischen Themen wie Verkehrs-, Agrar- und Energiewende, Artensterben und Klimawandel.

So sehr das Corona-Virus jetzt im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen mag, es wird eine Zeit nach der Krise geben. Und dafür müssen jetzt die richtigen Weichen gestellt werden, besonders auch für eine grundsätzliche sozial-ökologische Reform. Es kann und darf nicht so weitergehen wie bisher. Die Corona- Pandemie hat uns deutliche Grenzen aufgezeigt. Jetzt zeigt sich, dass unsere Art zu wirtschaften und zu leben wenig widerstandsfähig gegenüber so einem extremen Schock ist. Immer mehr Wissenschaftler weisen darauf hin, dass der Kontakt mit solch gefährlichen Viren auch in einem Zusammenhang mit der Vernichtung von natürlichen Lebensräumen, mit dem Vordringen des Menschen in bislang unberührte Regionen dieser Erde steht. Perspektivisch sollte die Politik deshalb diese Krise nutzen, um den Umbau zu einer nachhaltigen, klima- und umweltfreundlichen Wirtschaftsweise voranzutreiben.“