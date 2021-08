Melanie Bauer führt künftig die Trachtenkapelle

Stuppach. Vor kurzem fand die Jahreshauptversammlung der Trachtenkapelle Stuppach für das Musikjahr 2020 statt. Der Vorsitzende Roger Herrmann begrüßte alle Musikerinnen und Musiker sowie die anwesenden fördernden Mitglieder und die Ortsvorsteherin Birgit Teufel und leitete durch die Versammlung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Coronabedingt standen 2020 zwar nur einzelne Termine an und auch Proben fanden einige weniger statt als gewöhnlich. Dennoch wurde allen aktiven und fördernden Mitgliedern Dank ausgesprochen für die Bereitschaft, an den einzelnen Terminen mitzuwirken und unter etwas anderen Umständen zu proben. Nachdem nach Fasching zunächst keine Proben mehr stattfanden, begann man im Sommer wieder damit, aufgrund der geltenden Regelungen aber nicht im eigenen Vereinsheim, sondern im Gemeindesaal. Anfang November wurde der Probenbetrieb wieder eingestellt.

Im letzten Jahr wurde die Trachtenkapelle zudem mit zu den Trachten passenden Hüten ausgestattet, welche hoffentlich bald öfter getragen werden können.

Nach dem Bericht des stellvertretenden musikalischen Leiters Konrad Bauer informierte Gregor Bauer über den aktuellen Stand der Nachwuchsmusiker, die sich aktuell noch in der Ausbildung befinden. Man hofft auf eine positive Entwicklung und deren Zuwachs in absehbarer Zeit. Da ein Musikverein nur mit ständigem Nachwuchs auf Dauer bestehen bleiben kann, freut man sich über alle Kinder und Jugendlichen, die gerne ein Instrument lernen möchten und interessiert sind, Teil der Trachtenkapelle zu werden. Auch bereits erfahrene Musiker seien im Verein willkommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es folgte der Rückblick auf die Termine im Musikjahr 2020 durch Schriftführerin Maren Bauer. Hierzu gehörte als einzige größere Veranstaltung der Faschingstanz im Gemeindesaal mit grandiosen Showeinlagen. Es schlossen sich der Rosenmontagsumzug in Assamstadt und der Kinderfasching in Stuppach an, bevor Pause war.

Im September stand die Verabschiedung von Pfarrer Basilius Meiser an, welche am Heilig Kreuz durch die Trachtenkapelle Stuppach musikalisch umrahmt wurde. Im Oktober freute man sich dann über das Promenadenkonzert in der Wandelhalle.

Im weiteren Verlauf der Versammlung gab Kassier Herbert Hofmann ausführlich die Einnahmen und Ausgaben des Vereins bekannt, bevor Christian Arweiler und Josef Landwehr die Kassenführung bestätigten. Durch Antrag von Ortsvorsteherin Birgit Teufel erfolgte daraufhin die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.

Ehrungen

Im Folgenden wurden die Musiker, die die meisten Probebesuche (von insgesamt 34 Proben) zu verzeichnen hatten, mit Weinpräsenten prämiert. Den ersten Platz belegten Michael Bauer und Josef Bauer, gefolgt von Herbert Hofmann und Gregor Bauer auf Platz zwei und Melanie Bauer, Maren Bauer und Konrad Bauer auf Rang drei.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Unter der Leitung von Birgit Teufel verliefen anschließend die Neuwahlen, bei welchen sich einige Neuerungen ergaben. So setzt sich nun die Vorstandschaft aus Melanie Bauer als neue Vorsitzende und Gregor Bauer als zweitem Vorsitzenden sowie Gabriel Bauer als Kassier und weiterhin Maren Bauer als Schriftführerin zusammen. Konrad Bauer ist weiterhin als stellvertretender musikalischer Leiter tätig, Kassenprüfer sind Christian Arweiler und Adrian Arweiler. Als Beisitzer wurden Marion Seeberger, Andreas Herrmann, Rudi Dörr und Otto Kohlschreiber gewählt.

Im Anschluss wurden gestellte Anträge und sonstige Themen besprochen, sowie einzelne Termine bekannt gegeben. Unter anderem steht am 17. Oktober wieder ein Konzert in der Wandelhalle an. Auch an dem Projekt „Auftakt Tauberfranken“ wird die Trachtenkapelle Stuppach teilnehmen.

Gegen Ende der Versammlung übergab Roger Herrmann das Wort an Melanie Bauer, die sich zunächst für das entgegengebrachte Vertrauen aller Wähler bedankte. Ebenso sprach sie den ehemaligen Vorstands- und Ausschussmitgliedern ihren Dank für die bisherigen Tätigkeiten aus. Man hofft nun auf eine gute Periode, bei welcher immer das Hobby des gemeinsamen Musizierens im Vordergrund steht. tks