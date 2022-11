Meinungen und Tipps zum Einkauf

Bad Mergentheim. In Zusammenarbeit mit der IHK-Innenstadtberatung führt die Stadt eine Online-Befragung zum Einkaufsverhalten durch und ruft zur Teilnahme auf.

Dabei wird gefragt: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Besuch, Ihrem Einkauf und der Erreichbarkeit der Innenstadt? Woher kommen die Kunden des Bad Mergentheimer Einzelhandels und für welche Verkehrsmittel haben sie sich entschieden?

Die Innenstädte und örtlichen Zentren sind durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise einem starken Veränderungsdruck ausgesetzt und stehen vor massiven Herausforderungen. Die Beteiligung der Stadt Bad Mergentheim am Projekt „Innenstadtberatung“ ist ein Baustein zur Stärkung der Innenstadt. Die grundsätzliche Situation vor Ort wird näher beleuchtet. Vor diesem Hintergrund läuft aktuell eine Online-Befragung zum Einkaufsverhalten, im Rahmen derer alle Bürger sowie Gäste um ihre Meinung zu Stärken und Schwächen der Innenstadt gebeten werden. Die Stadt ruft zur Teilnahme und damit zur Mitwirkung am Innenstadt-Check auf. „Wir freuen wir uns, wenn zahlreiche Bürger an der Online-Befragung teilnehmen und wir so das Meinungsbild der Besucher der Innenstadt erfassen können. Die Ergebnisse liefern einen wichtigen Beitrag für die Stärkung und zukünftige Entwicklung des Innenstadthandels“, betont die Stadtmarketingbeauftragte Lorena Klingert.

Die digitale Umfrage läuft bis einschließlich Freitag, 25. November, und ist unter www.bad-mergentheim.de zu finden. Die Teilnahme nimmt etwa 10 Minuten Zeit in Anspruch. stv