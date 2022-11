Mehrere Tausend Einsatzstunden geleistet

Markelsheim. Nachdem die Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Markelsheim aufgrund der Coronaauflagen in den vergangenen zwei Jahren nicht durchgeführt wurden, entschied der Vorstand auch dieses Jahr, die Mitgliederversammlung als Online-Veranstaltung durchzuführen.

In seinem Bericht gab der Vorsitzende Franz Imhof einen kurzen Rückblick über die Jahre 2019, 2020 und 2021, in denen sich das ortsansässige DRK neben den Sanitätsdiensten vor allem durch die zweimal jährlich stattfindenden Blutspende-Termine, die aufgestellten Altkleidercontainer, den Geschirrverleih und vor allem mit der schlagkräftigen Gruppe „Helfer-vor-Ort“ öffentlich präsentierte. Beim Blick in die Zukunft sprach Imhof vom geplanten Bau von Garagen in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband im Neubaugebiet in Markelsheim. Bereitschaftsleiterin Claudia Lochner stellte den Bericht von Schriftführerin Clarissa Schönian vor. Coronabedingt berichtete sie nur von wenig Aktionen und Sitzungen.

Den Bericht der Bereitschaftsleitung trug Helmut Wolf vor. Er bedankte sich bei allen aktiven Mitgliedern, ohne die eine Bewältigung des breit gefächerten Aufgabenbereiches des Ortsvereins nicht möglich wäre. Um dieses verantwortungsvolle Aufgabenfeld, das neben Sanitätsdiensten auch Betreuungsdienste, Sozialarbeit und Katastrophenschutz umfasst, mit Professionalität zu absolvieren, erhielten die Helfer während der vergangenen Jahre eine qualitativ hochwertige Ausbildung.

Zusätzlich wurde das Führungsteam gefestigt, manche der bisher dort angesiedelten Aufgaben an Bereitschaftsmitglieder übertragen. Als großes Problem nannte der Bereitschaftsleiter die momentane Situation bei der Lagerung der Materialien und des Einsatzanhänger. Auch hierbei wurde zwischenzeitlich auf fremde Hilfe zurückgegriffen.

Trotz coronabedingten Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren wurden 2019 ganze 2715 Einsatz- und Dienststunden, 2020 immerhin 1077 Stunden und 2021 1314 Einsatzstunden geleistet.

In den vergangenen drei Berichtsjahren war die Helfer-vor-Ort Gruppe des Ortsvereins Markelsheim insgesamt 92 mal im Notfalleinsatz in Markelsheim, Apfelbach und Rüsselhausen. Die Bereitschaft Markelsheim hat 43 aktive Helfer sowie sechs freie Mitarbeiter, die unterstützend tätig sind.

Für das Jugendrotkreuz berichtete Ortsjugendleiterin Bettina Baumbusch über verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen. Die jährliche Teilnahme an den Aktionen „Kehrtwende“ in Markelsheim, von der Teilnahme am Landesentscheid in Weil der Stadt und dem Bereichsentscheid im Kreisverband Tauberbischofsheim, von Gruppenabenden mit Kürbisschnitzen, Plätzchen und Pizza backen.

Zum Abschluss gab Bettina Baumbusch noch einen Ausblick in die Zukunft, die Veränderungen in der Gruppenleitung sowie die Neuaufstellung einer JRK-Gruppe mit sich bringen wird.

Einen Einblick in die finanzielle Situation gab Silvia Euring. Die finanziellen Investitionen zuletzt waren überwiegend auf die Vervollständigung und Erhaltung der Einsatzmaterialien gerichtet. Die ordnungsgemäße Kassenführung wurde von Christine Kuhnhäuser und Karin Porasil geprüft und bestätigt.

Nach Entlastung des Vorstandes wurden die bereits durch die DRK-Bereitschaftsleitung persönlich vorgenommen Ehrungen durch den Ortsvorsitzenden Franz Imhof vorgetragen. Bereitschaftsleiter Wolf stellte noch die Agenda 2023 mit den Schwerpunkten der Mitgliederwerbung im aktiven Bereich, aber auch der Gewinnung von Fördermitgliedern vor.

Es wurden einige der aktiven Helfer für die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Ortsverein geehrt werden. Für fünf Jahre: Fabian Gundling, Marvin Schaller, Marcel Schaller, Clarissa Schönian; zehn Jahre: Claudia Lochner, Eileen Fitzpatrick, Linda Münder; 15 Jahre: Wiebke Kemmer, Ann-Kathrin Schmitt, Constanze Schmitt, Kathrin Schneider; 20 Jahre: Monika Stoll, Ilka Kemmer; 25 Jahre: Felizitas Hügel-Kreutz; 30 Jahre: Dunja Bamberger; 35 Jahre: Dr. Urban Lanig, Miriam Haas; 40 Jahre: Ralf Helebrant, Urban Schurk; 50 Jahre: Helmut Wolf.