Mehrere Fälle bereits bekannt

Bad Mergentheim/Igersheim. Betrüger versandten in den vergangenen Tagen vermehrt Schreiben einer angeblichen Anwaltskanzlei und forderten zu Zahlungen auf. Mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Bad Mergentheim und Igersheim meldeten sich gestern bei der Polizei, da sie Briefe erhielten, in denen sie aufgefordert werden, mehrere hundert Euro an eine Kanzlei zu überweisen. Hintergrund sei eine telefonische Teilnahme bei einem Glücksspiel. Bisher sind neun Fälle bekannt, in denen es aber zu keiner Zahlung kam.

Es handelt sich hierbei um Betrugsversuche, mit denen die Täter Personen zur Überweisung von Geldbeträgen bringen wollen. Das Polizeipräsidium Heilbronn rät zu Vorsicht bei derartigen Schreiben. Man solle sich nicht unter Druck setzen oder verunsichern lassen und in in Ruhe prüfen, ob berechtigte Geldforderungen bestehen. Sollte bereits eine Überweisung getätigt worden sein, sollte man sich an die Polizei wenden.

