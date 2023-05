Mehr Regen, weniger schöne Tage

Tauber-Odenwald. In einem Jahr, in dem man sehnsüchtiger denn je auf trockenes und schönes Frühlingswetter wartet über Dürre und Trockenheit zu sinnieren ist schon fast etwas schizophren, aber natürlich nicht unberechtigt. Schließlich gilt es immer noch die letzten trockenen Jahre auszugleichen, und vor allem dem seit langem leidenden Wald mit steigendem Grundwasser zu helfen. Tatsächlich kann man zu den vergangenen Monaten aber bilanzieren, dass es derzeit mit dem sogenannten Pflanzenwasser, also einfach gesagt dem, was man so im ersten Meter Boden findet sehr gut aussieht.

Etwas trockener ist nach wie vor alles ab zwei Metern Tiefe.

Die Niederschlagsbilanzen in unserer Region können sich im Vergleich zu so manchem ersten Drittel der Vorjahre durchaus sehen lassen. So lag vor zwei Jahren um diese Zeit das Niederschlagsdefizit im Gegensatz zum langjährigen Mittel gerechnet ab Jahresbeginn bereits bei stellenweise fast minus 50 Prozent. In diesem Jahr rangieren wir zwischen minus 25 und sogar plus 15 Prozent. Trockenste Regionen waren bis Mitte vergangener Woche dabei die sogenannten Regenschatten des Odenwaldes. Zwischen Buchen und Walldürn sind seit Jahresbeginn bis zu Beginn der Kalenderwoche (KW) 17 zwischen 220 und 240 Liter/qm Niederschlag gefallen, was aber eben im dort anspruchsvolleren Bereich einer Abweichung von minus 20 bis minus 27 Prozent des langjährigen Mittels entspricht. Nordöstlich von Tauberbischofsheim bis zur bayrischen Landesgrenze entspricht die ähnliche Summe, rund 215 Liter/qm dagegen plus 15 Prozent des langjährigen Mittels bis zur KW 17.

Entlang der Tauber von Creglingen bis Tauberbischofsheim fielen bis Mitte vergangener Woche meist um die 200 Liter/qm, was etwa minus zehn Prozent bedeutet. Da man jedoch nicht von jedem Jahr eine Punktlandung erwarten kann, sollte man hier von „normalen Verhältnissen“ sprechen.

Eine weitere etwas zu trockene Ecke findet sich an der Kreisgrenze zu Schwäbisch Hall ganz im Südosten der Region. Unter dem Strich kann man feststellen: Die Region ist in diesem Jahr bislang bis auf ein paar genannte Gebiete mit ausreichend Niederschlag bedacht worden. Eine Phase mit trockenem und warmem Frühlingswetter dürfte derzeit wohl niemanden sofort aus der Fassung bringen, oder zu Sorgenfalten auf der Stirn führen. Auch ist dieser März und April im Grunde genommen das, was noch vor etwa 30 oder 40 Jahren ein normaler Frühling war, zumal der März streng betrachtet auch noch zu zwei Dritteln dem Winter gehört.

Unsere Erwartungshaltung ist es einmal mehr, nach den vielen trockenen und warmen Frühjahren nun zu denken, es habe um diese Jahreszeit immer 25 oder gar 30 Grad. Dem ist nicht so.

Aber es nährt irgendwie die Hoffnung, dass wir in diesem Jahr vielleicht ein etwas normaleres Jahr erleben, was ja auch in einem Klimawandel nicht ausgeschlossen ist. Langfristige Wettermodelle prognostizieren allerdings Hitze und Dürre in weiten Teilen Europas.

Man wird sehen, und unterm Strich bleibt: Man sollte über jeden Tropfen von oben dankbar sein, auch wenns bei zwölf Grad und Nachtfrost um diese Jahreszeit vielleicht einfach nervt.