Mehr als die Hälfte mit 1,7 und besser

Über 50 Prozent der Auszubildenden haben einen Durchschnitt von 1,7 und besser: Zum Abschluss ihrer Schullaufbahn gab es deshalb viele Auszeichnungen. Beste Berufsschülerin ist Katharina Ulshöfer.

Bad Mergentheim. 36 Prüflinge können auf eine lern- und ereignisreiche Schulzeit an der Kaufmännischen Berufsschule Bad Mergentheim zurückblicken.

Mit Recht können sie stolz auf ihre Leistungen sein, so Abteilungsleiter Gottfried Gunzenhauser in seiner Eröffnungsrede. Dies sei umso erwähnenswerter, bedenke man, dass die Auszubildenden den Abschluss in zweieinhalb Jahren verkürzt erworben haben.

Mit dem Abschluss hätten sie eine weitere Stufe in ihrem Leben erreicht, sagte Gunzenhauser, und zitierte Hermann Hesses Gedicht „Stufen“. Wie Gunzenhauser hervorhob, hätten die Schülerinnen und Schüler nicht einfach „nur“ gute Noten erzielt – über 50 Prozent der Absolventen einen Notendurchschnitt von 1,7 und besser – sondern sie hätten sich auch in der Schule vorbildlich präsentiert. Gunzenhauser betonte, viele tolle junge Menschen kennengelernt zu haben.

Herausforderungen gemeistert

Klar sei aber auch gewesen, dass die Coronapandemie im zurückliegenden Jahr jeden ausgebremst habe. Dennoch hätten die Schülerinnen und Schüler jedoch auch die damit zusammenhängenden Herausforderungen gut gemeistert, sei es im Onlineunterricht, während der Lockdowns oder im Wechselunterricht. Eine Ausbildung, so Gunzenhauser, stelle neben einer soliden Basis einen weiteren Schritt in Richtung des zukünftigen Arbeitsmarktes dar. Schulleiter Volker Stephan beglückwünschte die Absolventen zu ihren erbrachten Leistungen. Mit den Worten „bleiben Sie gebildet, werden Sie niemals eingebildet“ betonte er abschließend, die Ausbildung als Grundstein zu nutzen, um sich weiterzubilden, denn lebenslanges Lernen sei das Stichwort Nummer eins. ksm