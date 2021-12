Mega-Tanks für Tankstelle in die Erde gelassen

Bad Mergentheim. Der Bau der Hem-Tankstelle am ehemaligen Opel-Autohaus Bartosch im Gewerbegebiet Ried schreitet voran: Am Mittwochmorgen wurden die bereits angelieferten und neben der vorbereiteten, mit einem Sandbett versehenen Grube, gelagerten Tanks eingelassen. Der Autokran musste die zwei 17 Tonnen und 80 000 Liter fassenden Tanks jedoch nicht hoch anheben, somit gab es keine spektakuläre „Luftreise“. Alles lief wie am Schnürchen; die Bauleute sorgten Dank großer Erfahrung und ihrer ganzen Routine dafür, dass die Tanks in der 14 x 8 Meter messenden und knapp 3,50 Meter tiefen Grube ihren Platz fanden. Bild: Hans-Peter Kuhnhäuser

