Medizin und Wirtschaftlichkeit im Blick

Sarah Sferlazza ist wenn man so will ein Prototyp: Ihr Arbeitgeber, das Orthopädisch-Medizinische Zentrum Tauberfranken-Hohenlohe, ermöglichte der Medizinischen Fachangestellten berufsbegleitend eine Hochschul-Qualifizierung.

Bad Mergentheim. Berufsbegleitend und finanziell über die Praxis abgesichert erwarb die engagierte Mitarbeiterin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg den BA-Abschluss im Fachbereich „Gesundheitsmanagement und Wirtschaft“.

Ihre Schullaufbahn absolvierte die Mittzwanzigerin in Tauberbischofsheim: Christian Morgenstern-Grundschule, Matthias-Grünewald-Gymnasium und Wirtschaftsgymnasium. Nicht so recht glücklich machte sie der zunächst eingeschlagene Weg an die Uni in Jena: Sie wollte mehr mit Menschen zu tun haben und entschied sich für eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten.

Das inhaltlich breit aufgestellte und perfekt für eine heimatnahe Ausbildung geeignete Orthopädisch-Medizinische Zentrum Tauberfranken-Hohenlohe (OMZ) reizte – und die neue Auszubildende fiel schnell als hoch motiviert und engagiert auf.

Berufsbild im Wandel

Dass man sich offiziell im Sommer 2006 von der früheren Bezeichnung „Arzthelfer“ oder „Arzthelferin“ oder umgangssprachlich „Sprechstundenhilfe“ verabschiedete, war nicht einfach eine verbale Aufwertung. Erst 1965 wurde der in den 50er Jahren entstandene Beruf Lehrberuf mit zweijähriger, seit 1986 dreijähriger Ausbildung.

Die seit 2006 geltende neue Berufsbezeichnung trug der Vielfalt zusätzlicher Ausbildungsinhalte Rechnung. Längst hatte sich zu Sprechstundenplanung, der Behandlungsvorbereitung und medizinischen Tätigkeiten wie Injektionen, Verbänden und dergleichen die Bedienung hoch komplexer medizinischer Geräte gesellt, lief ein Gutteil der internen und externen Praxiskommunikation mit Netzwerken. Die Philosophie der Praxis, erläutert der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Johannes Weiler, sei es, innovativ auch über den orthopädischen Tellerrand hinaus zu schauen.

Etliche Jahre war Weiler als Oberarzt Orthopädie am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim tätig, ehe er vor knapp anderthalb Jahrzehnten mit dem Kollegen Manfred Eisert das OMZ gründete.

Sehr offen reagiert

Als Spezialist für Endoprothetik und arthroskopische Chirurgie gehört er zu den Mitbegründern des Endoprothesenzentrums des Krankenhauses Tauberbischofsheim. Der ganzheitlichen Orientierung des mit Praxen in Bad Mergentheim und Künzelsau auch regional diversifizierten OMZ tragen auch Weilers Fortbildungen in den Bereichen Chirotherapie und Akupunktur Rechnung.

Beim „Zentrum für Prävention, Diagnostik und Leistung“ als Abteilung des Gesundheitszentrums in Bad Mergentheim gehört er zu den Mitbegründern. Wachsender organisatorischer Aufwandes erhöhte den Bedarf an perfektem Management, gekonnter Organisation und flexibler Vernetzung. Kurz entschlossen setzte sich die Praxis mit der Studiengangleitung der Dualen Hochschule in Verbindung. Dort reagierte man sehr offen auf das absolute Novum: Noch nie hatte sich eine Praxisniederlassung für die duale Hochschulausbildung interessiert. Statt in Urlaub zu fahren, paukte Sferlazza Betriebswirtschaft, setzte sich mit steuerlichen und rechtlichen Fragen auseinander, vertiefte sich in medizinethische Themen. Das OMZ-Kollegenteam zog mit, wenn sich die MFA zugunsten des Studiums über immerhin drei Jahre immer wieder phasenweise aus dem Praxisbetrieb zurückziehen musste.

Mehr als leise Zukunftsmusik

Wenn sich unter dem Kosten- und Anforderungsdruck im Gesundheitswesen zunehmend kleine Praxen zu Gemeinschaftspraxen zusammentun, dürfte der Bedarf an umfassend ausgebildeten Gesundheitsmanagement-Fachleuten, die auch ein Händchen für wirtschaftliche Erfordernisse haben, steigen, schätzen nicht nur der Orthopäde und die inzwischen als rechte Hand der Geschäftsleitung tätige Gesundheitsmanagerin. Neben Qualitätsmanagement-Aufgaben werde Sferlazza die organisatorischen Entwicklungen des OMZ und des OMZ-Präventionszentrums entscheidend mitgestalten, so Weiler.

Gut vorstellbar sei auch Weiteres als Kooperationspartner der Dualen Hochschule. Passen müsse es eben, dann spreche nichts dagegen, auch als Praxis-Partner mit der Hochschule zu kooperieren. Denkbar seien auch Kooperationen mit Stadt und Kurbetrieb – zu beidseitigem Nutzen. Schließlich gelte es, sich vorausschauend auf zu erwartende Entwicklungen einzustellen.