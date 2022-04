So sieht er aus: der Ausverkauf und Niedergang einer einstmals wunderschönen Kurstadt. Willkommen in Bad Mergentheim! Als Lehrerin normalerweise nicht um Worte verlegen, verschlägt es mir bei den regelmäßigen Besuchen in meiner Geburts -und Heimatstadt jedes Mal auf‘s Neue die Sprache. Lange Zeit noch relativ unberührt, wird in dieser Kleinstadt nun die komplette Agenda gefahren. Eine massive Veränderung des Stadtbildes innerhalb kurzer Zeit ist mehr als offensichtlich. Herr Oberbürgermeister (und Co), Sie leisten ganze Arbeit! Chapeau!

Ein Blick in Ihre Vita lässt so einiges erahnen, mal davon abgesehen, dass Sie in dieser Stadt weder geboren noch aufgewachsen sind. Nachzulesen sind dort (Wikipedia) Verknüpfungen von Politik und Wirtschaft, was nicht verwundert, da heutzutage „normal“. Offiziell nennt man dies wohl „gesellschaftliches/soziales Engagement“. Meine Vorfahren haben seit etlichen Generationen dafür mitgesorgt, diese Stadt zu erhalten und ihre Steuern hier bezahlt. Haben Ihre das auch, Herr Glatthaar?

Weitere Fragen: Legt Bad Mergentheim eigentlich noch Wert auf das „Bad“, also den Schwerpunkt „Kur“, oder sind hier inzwischen andere Interessen vorrangig? Und: Was hat die Stadt dieses Jahr mit meinen 88 Euro „Kurtaxe“ vor, die jährlich dafür abkassiert werden, dass ich in meinem geerbten Elternhaus als gebürtige Bad Mergentheimerin noch einen Zweitwohnsitz gemeldet habe? Wird das Geld in weitere „Kunstwerke“ am Müllabladeplatz Gänsmarkt gesteckt? In die Brunnenversetzung? In die Umgestaltung der Kurheime? In einen weiteren Plastikdino? Oder in ein neues Propagandabanner, das den Kirchturm „verziert“?

Eine Antwort auf meine Mails von Seiten der Stadt diesbezüglich wäre schön gewesen. „Bürgernähe“ sieht anders aus und das Öffentlichmachen meiner Fragen hätte ich mir und der Stadt dann auch erspart! Gerechnet hatte ich mit einer Antwort allerdings auch kaum, denn Gleiches galt ja schon bei den Scheindemokratieveranstaltungen zum Gänsmarkt.

A propos „Gänsmarkt“: Wenn Sie mal Lust auf „Spielplatzlärm“ im Sommer bis spät in den Abend hinein haben, können Sie gerne probehalber mal in der Kirchstraße vorbeikommen. Aber passen Sie auf, dass der Stadtbus Sie dann an meiner Haustür Ecke Holzapfelgasse nicht erdrückt. Die zwei Jahre Baustellenlärm bisher (für neuen wird ja gesorgt) haben Sie dann allerdings leider verpasst. Dafür ist dort der Blick auf die Impfwerbung am Kirchturm besonders schön, auch auf die vielen Absperrungsschilder am Gänsmarkt und den Kiliansbrunnen. Ach nee, der soll ja bis dahin weg…